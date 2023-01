Demo de The Last of Us Part I ya está disponible

Además de ofrecer una librería compuesta por juegos de PS1, PS2, PS3 y PSP, la suscripción Premium de PlayStation Plus también nos permite acceder a diversos demos. De esta forma, para coincidir con el estreno de la serie de The Last of Us, ya se pueden jugar las primeras horas de The Last of Us Part I en PS5 de forma gratuita.

En estos momentos, todos los usuarios de PlayStation Plus Premium ya pueden descargar un demo de dos horas de The Last of Us Part I en PS5. De esta forma, no solo podrás alcanzar los eventos del primer capítulo, sino que también vivirás un poco de lo que veremos en la próxima semana en HBO.

Junto a este demo, te recordamos que The Last of Us Remastered está disponible, por completo, en la PlayStation Plus Collection. Sin embargo, el remake para el PS5 cuenta con una serie de mejoras visuales, así como uso del Audio 3D y los triggers adaptativos. Sin importar cuál versión elijas, la historia será la misma.

En temas relacionados, esta es nuestra reseña de The Last of Us Part I. De igual forma, checa esta comparativa entre la serie de The Last of Us y el juego.

Nota del Editor:

Si tienes un PS5, la mejor forma de jugar The Last of Us es con el remake que llegó el año pasado. Aunque es probable que muchos no estén de acuerdo con estas mejoras visuales, esta es, sin lugar a dudas, la forma definitiva de experimentar el viaje de Joel y Ellie.

Vía: VGC