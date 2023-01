Muchos fans se preguntaban qué tan fiel sería la serie de The Last of Us al juego de Naughty Dog. Si bien aún faltan varios episodios, el primer capítulo ha dejado contentos a los espectadores en este sentido. Es así que aquí te mostramos una comparativa que deja en claro qué tan fiel es esta adaptación.

Si bien el capítulo tuvo una serie de escenas completamente nuevas y un par de diferencias, como la motivación de Joel para aceptar el trabajo que le presenta Marlene, por lo general pudimos ver una fiel recreación de los eventos y locaciones que marcan el inicio de esta aventura.

Este fue solo el primer capítulo. Aún queda por ver cómo es que el resto de la serie adaptará el material original. Sin embargo, este capítulo nos muestra que, pese a contar con un par de diferencias como consecuencia del cambio de medio, la historia y los personajes que recordamos siguen presentes.

Te recordamos que la serie de The Last of Us estrenará un nuevo capítulo cada semana en HBO Max. En temas relacionados, estas fueron las primeras reacciones del internet para la serie. De igual forma, el doblaje de la serie es el mismo del juego.

Nota del Editor:

Estoy más interesado en los cambios que tenga la serie. Hasta el momento, el más marcado ha sido el hecho de que Joel tenga una razón para salir y tomar el trabajo de Marlene. Mientras que en el protagonista no deseaba hacer esto, en la serie es más proactivo y empático.

