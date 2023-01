Así reaccionó el internet a la serie The Last of Us

Después de años de espera, el día de ayer, 15 de enero, por fin se estrenó la serie de The Last of Us de HBO. No solo se prometió adaptar la historia del aclamado juego de Naughty Dog, sino que también se expandirán algunos elementos de este mundo, algo que claramente vimos con la secuencia inicial. Ahora, con el primer capítulo ya disponible, las reacciones iniciales del internet ya están aquí.

Aunque por el momento solo hay un episodio disponible, los fans están más que contentos con esta adaptación. De esta forma, las redes sociales se han llenado de memes y reacciones que pintan un panorama positivo para el futuro de esta serie.

Ya acabando de ver The Last of Us. ¿Qué chingados acabo de ver? Ya denle el Emmy, el Oscar, el GOTY otra vez y hasta el nobel alv. La mejor adaptación de un videojuego ever. pic.twitter.com/b4W6U3ZbI2 — AJ (@SetoJaiba) January 16, 2023

En mi boda/ Hoy en el estreno de The Last of Us pic.twitter.com/HaKKflFybK — MadMatt (@mateocortes_99) January 15, 2023

Mi mood después de el primer episodio #TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/O7ju5ABrJf — 🐺THE LAST OF US SP (@mothrfdragns) January 16, 2023

los que vean the last of us sin saber nada del juego / los que vean the last of us sabiendo lo que pasa en el juego pic.twitter.com/NxTgAYZVHZ — diego (@pelirrojohungry) January 14, 2023

Nunca he jugado The Last of Us, solo he visto uno que otro gameplay, y para ver el estreno del primer episodio esta buena e interesante la verdad pic.twitter.com/fY77WUFAcX — SoyJorge47 (@SoyJorge47) January 16, 2023

Yo con Depeche Mode al final del capitulo de The Last Of Us pic.twitter.com/81st2j4gne — Gery (@cilliantromrphy) January 16, 2023

Increíble el primer capítulo de The Last Of Us. Cuando sonó LA canción de Gustavo Santaolalla en el intro hermanas… pic.twitter.com/dyQfWs7TgL — agus (@delightobio) January 16, 2023

primer capítulo de the last of us pic.twitter.com/Br8H7hMGop — nessa (@lvslilo) January 16, 2023

La serie de The Last of Us estrenará un episodio nuevo cada domingo, y todos aquellos con una suscripción a HBO Max podrán disfrutar de cada capítulo a partir de las 8:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, el doblaje de la serie es el mismo del juego. De igual forma, Bella Ramsey responde a las críticas que recibió por su participación en esta producción.

Nota del Editor:

Ese fue un primer gran episodio. Aunque tuvo una duración bastante larga, todos los eventos que vimos fueron extraordinarios, y claramente estamos frente a unas de las mejores adaptaciones de un videojuego. No puedo esperar para ver el resto de la serie, y todos los cambios y similitudes que tendrá con el material original.

Vía: Twitter