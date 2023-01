Cuando se anunció la serie de The Last of Us, todos los fans tenían en mente a ciertos actores para interpretar a Joel y Ellie. Una vez que se confirmaron a los responsables de estos papeles, la recepción de Pedro Pascal fue positiva. Sin embargo, este no fue el caso con Bella Ramsey, quien ha revelado que los comentarios negativos que recibió en su momento le ocasionaron una serie de dudas.

Por medio de una nueva entrevista con The New York Time, Bella Ramsey, quien se encarga de interpretar a Ellie, ha revelado que cuando se anunció su participación en la serie de The Last of Us, ella tenía 17 años, y todos los comentarios negativos que vio en internet, afectaron su percepción como actriz, y pusieron en duda su carrera. Esto fue lo que comentó:

“Hace poco acepté que soy Ellie, que puedo hacerlo y que soy una buena actriz. Pero esto durará unas pocas semanas y luego volveré a pensar que soy terrible. Ese es solo el proceso”.

Craig Mazin, showrunner de The Last of Us, notó que Ramsey lidió con ansiedad en el set, pero pudo filmar sus escenas cuando gritaron “acción”. La actriz mencionó que recientemente se volvió más segura de sus habilidades, pero no cree que la confianza se mantenga por mucho tiempo. Afortunadamente, la actriz ha sido capaz de dejar estas dudas en el pasado, y se ha enfocado en crear una digna interpretación de Ellie.

Dentro de las primeras reacciones de la serie, la interpretación de Ramsey ha sido señalada como una de las mejores de la adaptación. Te recordamos que The Last of Us se estrenará en HBO el próximo 15 de enero. En temas relacionados, estas son las reseñas de la serie. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo adelanto del show.

Nota del Editor:

Es estúpido criticar a una actriz por una actuación que aún no vemos. Bella Ramsey demostró tener potencial en Game of Thrones, y parece que en The Last of Us vemos todo de lo que ella es capaz. Todas estas personas deberían hablar solo hasta ver su trabajo.

Vía: The New York Times