Nos encontramos a solo unos días del estreno de la serie de The Last of Us para HBO. Si bien todo parece indicar que esta será una de las mejores adaptaciones de videojuegos, aún hay aquellos que tienen dudas sobre este trabajo. Afortunadamente, las primeras reseñas de este show ya están aquí, y pintan un panorama positivo.

Para la sorpresa de muchos, la serie de The Last of Us cuenta con una calificación perfecta de 100% en Rotten Tomatoes en estos momentos. Si bien esto puede cambiar en cualquier momento, nos deja en claro que estamos frente a una de las mejores adaptaciones de videojuegos.

Esto fue lo que comentó Collider:

“The Last of Us es un recuento fenomenal de una historia que ya era una de las mejores narraciones jamás contadas en un videojuego”.

Por su parte, TIME Magazine agregó:

“Desde las actuaciones hasta la narración de historias y los elementos estéticos, es una adaptación exquisitamente hecha. Pero también le pide a los espectadores que absorban una gran cantidad de miseria humana sin decir mucho que no hayamos escuchado en programas similares”.

Rolling Stones señaló:

“The Last of Us se vuelve al menos tan fascinante en sus momentos de tranquilidad como en los de miedo, y posiblemente más cuando se enfoca en quiénes son estas personas en lugar de los peligros de los que están huyendo”.

De igual forma, Vanity Fair ha comentado:

“La serie The Last of Us no se siente como una revolución de ningún tipo, es simplemente una televisión bien hecha que se eleva ligeramente por encima de algunos de sus pares de género”.

Por su parte, Variety mencionó:

“Lo que funciona de ‘The Last of Us’ funciona lo suficientemente bien como para ver el futuro cercano en el que el programa terminará entre los mejores de la televisión”.

Tal parece que sí estamos frente a una de las mejores adaptaciones de videojuegos de todos los tiempos. Si bien la recepción de los fans es algo que aún está por verse, este es un gran inicio que seguramente calmará a muchos que tenían dudas sobre el trabajo de HBO.

Te recordamos que la serie de The Last of Us se estrenará el próximo 15 de enero de 2023. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo adelanto de la serie. De igual forma, los eventos de este show transcurren en años diferentes.

Nota del Editor:

Gracias al enfoque narrativo que tiene el juego, la adaptación de HBO no tiene tantas barreras que superar para entregar un producto de calidad. De igual forma, al tener un gran equipo de escritores, los cuales también han sido apoyados por Niel Druckmann, está claro que no mucho puede fallar en esta ocasión.

Vía: Rotten Tomatoes