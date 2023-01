Los eventos de la serie de The Last of Us transcurren en años diferentes

Estamos a muy poco tiempo para que HBO estrene una de sus series más esperadas, The Last of Us, la cual va a trasladar los eventos del videojuego de 2013 a capítulos seriados que cuentan la historia. Como ya se había dicho, esta va a contar con algunos cambios en cuanto a la trama, y ahora se sabe que también van a involucrar la línea de tiempo original.

Se confirma que los acontecimientos de la serie se llevarán a cabo en los años 2003 y 2023, lo cual son diez años antes de lo visto en el videojuego de PS3, ya que ahí se desarrolla en 2013 y 2033. Y la explicación para tomar dicha decisión es para que se sienta más real, ya que para estos momentos estamos viviendo en dicha época.

Esto es lo que comenta el productor Craig Mazin:

Esto fue algo que hablé con Neil desde muy al principio. Es una diferencia sutil. Pero tengo esta cosa sobre saltar al futuro. Me siento como, si estoy viendo una serie y el año en 2023, y la serie toma lugar en 2043, es un poco menos real. Incluso si estoy viendo la serie en 2023 y sucede en 2016, es un poco menos real. Así que pensé que podía ser interesante decir ‘Hey, mira, en este universo paralelo, esto está sucediendo ahora mismo. Está sucediendo este año’”. Hablando en términos prácticos, la decisión no cambia mucho más que darnos una paleta ligeramente diferente de indicaciones y diseños del set y elecciones de coche. Pero de manera interesante, a medida que íbamos a través de la saga y seguíamos encontrando nuevos lugares y nuevas reliquias del viejo mundo, seguimos volviendo a ese ambiente de 2003. Así que realmente solo trata de ayudar a la gente a conectar un poco más y nada más que eso.

Recuerda que la serie llega a HBO Max el 15 de enero.

Vía: Techradar

Nota del editor: Sin duda será un cambio que realmente no va a afectar mucho, dado que en el universo de The Last of Us no existen los avances tecnológicos, ni siquiera hay smartphones, por lo que realmente da igual. Muy emocionado por empezar a ver los capítulos.