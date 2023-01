Orange Piccoro se suma a cierto videojuego de Dragon Ball

Puede parecer broma, pero hay juegos de la saga Dragon Ball que se siguen actualizando en contenido después de mucho tiempo de haber sido lanzados, entre ellos tenemos a Z Kakarot que no para de lanzar expansiones. Pero más importante, Xenoverse 2 es uno de los más queridos por los usuarios y eso se refleja en más personajes que llegan a la lucha.

Así, el usuario de Twitter, DbsHype, compartió la primera vista de Orange Piccoro en Xenoverse 2 que consta de las dos imágenes en su cuenta. Parece que estas capturas vienen directamente de V Jump. Y eso podría significar una serie de contenido relacionado a Dragon Ball Super: Super Hero, la película más reciente de la franquicia de anime.

Xenoverse 2: Hero of Justice Pack DLC 2: Orange Piccolo First Look! More info in this month’s V Jump will be revealed. pic.twitter.com/KEaFqz8RVn

— Hype (@DbsHype) January 13, 2023