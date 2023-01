Nuevo tráiler de la serie de The Last of Us nos muestra más escenas

Tan solo se ha estrenado un capítulo de la serie basada en The Last of Us y ha estado en boca de todas, ya sea mediante las referencias, diferencias de los capítulos y hasta la duración que tendrá cada segmento. Y obviamente, para seguir levantando la emoción, se ha lanzado un nuevo video en el que nos muestran lo que se viene para el episodio 2.

En el metraje se aprecia a los infectados que van desde la segunda fase, o como se les conoce, chasqueadores. También se aprecia que Ellie tendrá algunos recuerdos que vienen directamente del DLC del juego. A esto se suman conversaciones entre personajes icónicos, entre ellos están Bill, Tess, incluso un pequeño vistazo a los hermanos Henry y Sam.

Chécalo aquí:

Esta serie de The Last of Us estará adaptando todos los acontecimientos del primer videojuego, esto también incluye el DLC Left Behind, mismo que viene incluido en la versión remaster de PS4 y también la de PS5. Por su parte, está confirmada solamente la primera temporada, pero si le va bien podría extenderse a cubrir el segundo videojuego de la saga.

Recuerda que todos los domingos se van a estar emitiendo episodios nuevos.

Vía: VGC

Nota del editor: El primer episodio ha estado aceptable, pero con este tráiler la necesidad de ver el siguiente se hace bastante grande. Ojalá la semana se apresure para llegar a otro domingo de The Last of Us.