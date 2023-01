Nueva pista indica que el remake de The Simpsons Hit and Run sería real

Desde hace bastante tiempo uno de los remakes más pedidos es el The Simpsons Hit and Run, videojuego considerado como el más importante que ha tenido la franquicia de la familia amarilla. Sin embargo, las cuestiones de licencias no son del todo claras, por lo que este podría ser uno de los impedimentos para no relanzar dicha adaptación.

Por su parte, se ha hecho una petición de change.org misma que ha juntado poco más de 30,000 firmas, lo que indica el genuino interés por parte de los fans y así revivir los primeros años de los 2,000 con el remaster. A eso se le suma una pista nueva encontrada por un usuario de Twitter, misma que indica el inminente regreso de este videojuego de mundo abierto.

Surprisingly, Disney has released the soundtrack to The Simpsons Hit and Run on Spotify like Go Simpsonic with The Simpsons, Testify and Songs in the Key of Springfield. pic.twitter.com/vZTciqO58L — Out of Context 20th Century Fox (@OOC20thFox) January 12, 2023

Sorprendentemente, Disney ha lanzado la banda sonora de The Simpsons Hit and Run en Spotify como Go Simpsonic with The Simpsons, Testify y Songs in the Key of Springfield.

Lo que el fanático detecto, es que Disney a agregado la banda sonora del título del juego a Spotify, algo que en teoría debería hacer si los derechos para publicarla son suyos. Esta pista nos deja ver el interés que tiene la empresa por que los fans escuchen los temas musicales. Y a la vez, podría ser el detonante para traer de vuelta el título de autos.

Vía: Gamingbible

Nota del editor: Sería increíble tener de vuelta tan divertido videojuego, realmente no tiene virtudes como para considerarlo un contendiente a GTA, pero al menos es entretenido, y casi siempre es el factor más importante en estos productos.