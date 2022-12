El último episodio de Los Simpson muestra colaboración con Roblox

Durante esta última temporada de Los Simpson hemos sido testigos de varios crossover, los cuales la parte de terror fue la predominante, eso se vio en los episodios con It, Death Note, The Babadook, entre más cuentos populares de horror. Y si bien se pensaba que las parodias estaban lejos de terminar, parece que no, al menos no con el más reciente.

En el capítulo se puede ver a Marge quien obliga a Bart a jugar un videojuego agradable llamado Boblox (parodia a Roblox). Lo más curioso, es que cada vez que el episodio muestra cosas se usa la animación 3D CG. Todo esto lleva a que Bart se vea involucrado en una serie de estafas electrónicas, esto mediante la venta de cierto artículo a los usuarios.

Aquí un fragmento:

Lo que más llama la atención en esta mezcla de Los Simpson con Roblox, es que Skinner se une a Bart para seguir sus propios intereses, esto lleva a que el alumno Martin conozca la confabulación. Sin embargo, Skinner tiene un haz bajo la manga, por lo que amenaza con poner una mancha en su expediente académico, pasando una nota A+ a una A-.

La única manera actual de ver los capítulos actuales en emisión es mediante los canales de Estados Unidos donde los emiten, posteriormente se añaden en servicios de streaming como Disney Plus. En el caso de latinoamérica, agregan los episodios en Star Plus.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Este tipo de guiños a los videojuegos se agradece tener en el programa. Ojalá luego veamos más, algo con la saga Zelda o similar.