Suben de precio los juegos de Xbox – Atomix Podcast 391

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos como cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te tenemos toda la nueva información que surgió de la película de Mario, además, Xbox anunció aumento de precio en sus juegos. En la sección de qué hemos estado jugando esta semana, tenemos reacciones finales de The Callisto Protocol, Need for Speed: Unbound y Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.