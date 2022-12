Mucho se ha hablado sobre la posible exclusividad de Call of Duty. Si bien muchos esperan que eventualmente se dé a conocer un contrato entre Microsoft y Sony para que el trabajo de Activision aún esté disponible en PlayStation, hace un par de horas se reveló que Microsoft había entrado en acuerdo con Nintendo para llevar esta serie a sus plataformas durante los próximos 10 años.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Phil Spencer, jefe de Xbox, reveló un acuerdo que se ha llevado a cabo con Nintendo, en donde se espera que los juegos de Call of Duty también estén disponibles en sus consolas en los próximos 10 años, una vez que la compra de Activision Blizzard se logre concretar. Esto fue lo que comentó:

Este compromiso no se limitó a Nintendo, ya que Spencer también mencionó que lo mismo va a suceder con Steam, en donde los juegos de Call of Duty tendrían un lanzamiento simultáneo.

I'm also pleased to confirm that Microsoft has committed to continue to offer Call of Duty on @Steam simultaneously to Xbox after we have closed the merger with Activision Blizzard King. @ATVI_AB @ValveSoftware

— Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022