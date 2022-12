A lo largo de este año, Square Enix se dio a la tarea de ofrecer una gran selección de RPG Tácticos. Títulos como Triangle Strategy, The DioField Chronicles y Tactics Ogre Reborn demostraron que este género aún tiene mucho que ofrecer. Sin embargo, los fans se han preguntado en dónde está Final Fantasy Tactics. Bueno, un nuevo rumor parece indicar que una remasterización del clásico de PS1 estaría en camino.

Por medio de ResetEra, un usuario compartió lo que parece ser la filtración de una descripción de una supuesta remasterización de Final Fantasy Tactics. Recordemos que esto también se filtró en la lista de NVIDIA hace ya un tiempo. Esto es lo que se comenta:

“Final Fantasy Tactics Remastered es una versión remasterizada del clásico título de PlayStation del mismo nombre. El juego ha sido completamente remasterizado con gráficos de alta resolución, una nueva banda sonora, nuevos personajes y mucho más. El juego ha sido desarrollado por Square Enix y está disponible para PlayStation 4, PC, Xbox One y Nintendo Switch. El juego incluye la versión original del juego, así como la expansión War of the Lions. El juego también incluye multijugador en línea, una tienda en el juego y nuevos modos de juego”.

Sin embargo, es importante mencionar que por el momento no hay información oficial por parte de Square Enix. De igual forma, el usuario que comparte esta filtración no ha mencionado cuál es su fuente, y el texto luce algo extraño, ya que se señala que War of the Lions fue una expansión, algo que no es verdad, aunque se podría estar refiriendo al contenido que llegó a la versión de PSP.

Junto a esto, se espera que este sea uno de los anuncios que se lleven a cabo durante The Game Awards el día de mañana. Solo nos queda esperar y ver que sucederá. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. De igual forma, esta es nuestra reseña de Tactics Ogre: Reborn.

Nota del Editor:

Aunque no se descarta la posibilidad de ver otra remasterización de este título durante The Game Awards, esta filtración luce algo sospechosa. Como fan de la serie y el género, espero que esto se haga realidad eventualmente, pero considerando la extensa oferta que nos ha entregado Square Enix, tampoco me decepcionaré si esto no sucede.

Vía: ResetEra