Review – Tactics Ogre: Reborn

Este año ha sido bastante extraño en cuanto lanzamientos publicados por Square Enix, dado que en poco tiempo hemos visto juegos de todo tipo, esto incluye a Valkyrie Elysium, The Diofield Chronicles, NieR: Automata (Switch) y algunos más que aún llegan como Dragon Quest Treasures. Y en toda la oleada de juegos que se lanzando se está incluyendo a cierta franquicia que muchos ya daban por olvidada en su totalidad, Tactics Ogre.La serie nació hace ya bastante tiempo, pero hubo un título que destacó sobre de otros, y ese es ni más ni menos que Let Us Cling Together, mismo que vio su nacimiento de forma exclusiva para el Super Famicom en 1995. Y no fue sino hasta el 1997 que llegó a nuevas tierras con su versión de PS One para tener su remake en 2010 para PSP, mismo que fue trabajado por el creador original de la obra Yasumi Matsuno. Después de prácticamente poco más de 10 años, los fans ya habían perdido toda esperanza de algún regreso para la marca, pero este mismo año se filtraron algunas imágenes y descripciones que indicaban una nueva oportunidad. Y fue así que no enteramos poco después de forma oficial que llegaría Tactics Ogre: Reborn, remasterización de lo que vimos en PSP, pero ahora para todas las consolas actuales del mercado.

Eso nos lleva al día de hoy, pues estamos a muy poco tiempo que sea lanzado para todo público, y afortunadamente la gente de Square Enix nos ha proporcionado un código para explorar el título a profundidad. Esto incluye la jugabilidad, la historia, gráficos y música; pero especialmente, para revisar las diferencias que tiene en comparación a la versión de la consola portátil de Sony. Vale la pena mencionar, que en este texto también podrás encontrar a alguien que está entrando a la franquicia por primera vez, y para mí es muy emocionante emprender este viaje. Y este hype se debe a que gente cercana siempre me la ha recomendado, mencionando que me va a recordar a Final Fantasy Tactics, y cuando escuché esto inmediatamente me llegaron gratos recuerdos, dado que adoro el Tactics de Game Boy Advance. Ahora con todo este contexto explicado, es momento de tomar una espada, unirse al mejor escuadrón y preparar las mejores tácticas para sobrevivir en la guerra que se lleva a cabo en la región de Valeria. Todo esto lo vamos a ver en esta nueva Atomix Review que con gusto he preparado para ustedes, ya sean fans o no fans de este género de videojuegos.

¿Será que Tactics Ogre: Reborn llegó para darle un regreso triunfal a la saga? O tal vez… ¿Es mejor que la franquicia se regrese al olvido donde estaba? Pues bien, es momento de averiguarlo, pero de una vez les adelanto, que hay bastante por ver en horizonte y hay que movernos para cubrir todo de una manera digerible pero que también se logre entender cada uno de los aspectos que se pueden encontrar todos los posibles jugadores de este producto.

Una nación dividida en tres facciones

Primero vamos con uno de los elementos más importantes de Tactics Ogre: Reborn, la historia, dado que aunque el juego tenga una estética chibi, es mucho más profundo de lo que puede aparentar. Es algo similar a las tramas de la saga Final Fantasy Tactics, donde los temas políticos predominan sobre los de pura fantasía, así como héroes o villanos.

Se nos coloca en el archipiélago de Valeria, sitio que gozaba de sus altas y bajas, pero a pesar de todo, las cosas marchaban bien gracias al liderazgo del rey Dolgare, y como no hubo heredero directo al trono, las cosas se tornaron desastrosas. Esto llevo a una guerrilla desatada entre las grandes etnias como los Blacrum, los Gargastán y los Walsta, donde este último fue posiblemente el más afectado del lugar.

En este punto conocemos a los protagonistas de la obra, Denam , Kachua y Vice, quienes están buscando tener una venganza personal contra quienes han atentado contra ellos, concretamente con los aliados de Balcrum, quienes están apoyados por Lodis y sus caballeros negros. Mismos que no se han tocado el corazón para destrozar aldeas y asesinar a quién quiera interponerse en el camino.

Así comienza la aventura de estos tres personajes en la búsqueda le libertad y sobre todo, tartar de llevar a los Walsta a nuevas tierras, incluso salvar a quienes fueron secuestrados. Para eso estarán reuniendo seguidores y siendo apoyados por el propio líder de la causa rebelde, el Duke Ronway, mismo que les asignará distintas misiones a seguir para llevar su pueblo a la gloria.

No está de más decir, que se cuentan con distintos finales, esto depende de las elecciones tomadas por nosotros mismos, esto en las diferentes cinemáticas que van a aparecer a lo largo de la trama. Cada uno de estos tiene siempre su cierto nivel de trago amargo, por lo que es interesante regresar para tomar una opción diferente (mecánica que se desbloquea en algún punto que no voy a revelar).

En fin, contar mucho de la historia no creo que valga tanto la pena, pues es uno de los filetes gordos del título, y contar cada detalle haría que les estropee la experiencia, no quiero ere ser ese villano. Solo voy a decir, es de lo más interesante seguir el hilo con cada cinemática y pelea, incluso si los gráficos parecen ser de lo más inofensivos.

Es hora de alistar las tropas

Primero que nada, veamos el panorama general de Tactics Ogre: Reborn, y podemos categorizar al juego evidentemente como un RPG táctico por turnos, mismo en el que moveremos un pequeño ejército de unidades. Mismos que contarán con diferentes habilidades, esto hará de las batallas algo más versátiles en cuanto a su desarrollo.

Nuestro escenario de pelea es una cuadrícula limitada en la que nos podemos mover, claro esto no es de forma libre, pues dependiendo de cada personaje será el limite que tengamos para desplazarnos. Entre más ligero más posibilidades habrá de ir más lejos, pero si cuentas con alguien pesado en el equipo, debes tener en mente que se moverá lento.

Estaremos limitados a utilizar 10 unidades, por lo que elegir las tropas es algo vital, entre los géneros con los que contamos están los guerreros, magos negros, magos blancos, monjes, arqueros, domadores de bestias, ninjas, ladrones, berseker y algunos más. Hay una gran variedad, por lo que vale la pena estar probando a todos y cada uno de ellos.

Las unidades cuentan con sus fortalezas y debilidades, por ejemplo, un monje estará especializado para curar a la equipo, ya sea en cuanto a salud o alteraciones de estado que incluyen ceguera, envenenamiento, congelación, entre otros. Así que este nos va a poder salvar; sin embargo, si se encuentra en medio del campo de batalla puede ser víctima de caer en un par de turnos, pues su combate no es para nada bueno.

Por otra parte, están los guerreros, quienes pueden manejar espadas o mandobles, proporcionando golpes muy fuertes y aguantando todo tipo de ataques que pueden ser de gravedad. Pero, si no cuentan con objetos de curación, estarán destinados a caer eventualmente, al menos que tengan a un mago blanco cerca para respaldarlos.

Digamos que estas batallas son tal cual trabajo en equipo, pues deben resguardarse los unos a los otros para poder sobrevivir. Y algo bastante importante aquí, es que si las unidades caen en combate, hay que ser rápidos para ganar. Pues al ser derrotando el personaje, tendrá un contador de tres turnos y si termina antes de que el combate concluya o no sean revividos con un objeto, dicha unidad se perderá para siempre.

Entonces, siempre hay que estar pensando en el siguiente movimiento y no mover unidades solo por mover, de lo contrario toda tu party puede caer en cuestión de pocos turnos. A eso le podemos agregar que aquí el escuadrón se moverá dependiendo de sus atributos de velocidad, esto se puede ver en una línea de tiempo de la parte inferior de la pantalla, donde se puede ver si el siguiente movimiento es para ti o para el adversario.

Algo que también se debe resaltar es la opción del carruaje, misma que nos permite retroceder en los turnos, esto para tomar una decisión diferente y que así las riendas de la batalla tomen un camino distinto. Claro, no hay que abusar mucho de esta característica, puesto que estará limitada y si en algún punto la necesitas de verdad, ya no podrás utilizarla.

Por su parte, no podemos ir solamente a la batalla así sin más, pues se necesita armamento para subir nuestras estadísticas, por lo que podemos equiparnos, espadas, arcos, bastones, guantes, pergaminos para hechizos, entre otras herramientas. Por supuesto, también están las armaduras, accesorios y los cascos ya clásicos dentro de este tipo de juegos. Todo se puede encontrar en las tiendas a las que tenemos acceso mediante el mapa general.

En dicho lugar también se puede grabar la partida, se puede dar un repaso a la historia, inclusive cambiar el rumbo de la misma con la opción de Tarot Mundial, eso hará que podamos sacar los distintos finales sin necesidad de empezar una nueva partida. A eso le podemos sumar que están disponibles los tutoriales, eso en caso de que alguna mecánica no haya quedado clara del todo.

Otra parte de la batalla que no sé si realmente si se deba tener muy a consideración son los elementos, pues en este juego los personajes contarán con alguno como puede ser hielo, fuego, agua, aire, tierra y algunos otros. Como se podría esperar, están en una especie de piedra, papel o tijeras, pero si eso lo llevas a la práctica realmente no afecta mucho, dado que las debilidades no se notan mucho al momento de la reducción de vida.

Como punto final del apartado, quiero comentar vagamente el asunto de las cartas del tarot, pues al inicio del juego nos ponen diferentes elecciones, y en base a las respuestas, las características y atributos de Denam irán mejor o peor. Pero eso es algo que ya se debe descubrir por uno mismo.

Los cambios que llegaron a la remasterización

Ahora sí, pasemos a lo que más le puede interesar a un usuario que ya jugó el título de PSP y quiere darle un vistazo a la remasterización y esos son los cambios. Entre ellos uno de los más notorios es la interfaz de los menús, dado que ahora es mucho más fácil desplazarse, así como equiparse con las armas es algo más fácil de intuir.

Eso sí, se sigue fallando en el apartado de la tienda, pues no aparece a la opción de comparar si tu inventario actual es peor o mejor al que ya estás comprando, por lo que en ocasiones podrías gastar el dinero en vano. Eso es algo que no tenía la versión pasada y que al parecer tampoco se puso en esta ocasión, busqué en toda pestaña y no me salió algo similar.

Otro de los cambios son las tarjetas que aparecen en el campo de batalla, mismas que nos subirán de forma efímera los atributos, hay de aumentar la magia, los ataques cuerpo a cuerpo, de habilidades y poco menos. Estas ayudan bastante, por lo que es totalmente recomendable tomarlas, sobre todo con los personajes que necesiten un boost en el equipo.

Hablando del equipo, al fin Square Enix le hizo caso a los fans y retiró el terrible sistema de subir niveles por clases, dado que al cambiar de trabajo el nivel de personaje caía hasta el número uno. Pero ahora al cambiar no hay ningún tipo de problema, por lo que que las estadísticas se van a quedar intactas en nuestros avatares de batalla.

También no está de más hablar fugazmente de el nivel de equipo, mismo que irá en aumento conforme avancemos en la historia, y este nos va a limitar para que no pasemos horas de farmeo y rompamos las misiones de historia debido a ir sobrados de experiencia. Se busca tener un equilibrio, y sinceramente haber implementado esto me parece buena norma para aumentar la emoción.

Para terminar tenemos a la actualización de la inteligencia artificial, misma que se nota una diferencia en cuanto a personajes que solo son aliados temporales, así como cuando ajustemos el combate de forma automática con los personajes para que tomen sus propias decisiones. Es un cambio positivo, dado que el reto se pone de lo más interesante.

Eso sí, yo no recomiendo configurar a los personajes propios para que utilicen su intuición, y eso se debe a que sería básicamente no jugar y solo navegar entre menús. Siempre he sido devoto respecto a mover las unidades por uno mismo, así podemos aprender de nuestros errores y utilizar este conocimiento en las próximas batallas.

Con esto podemos englobar la jugabilidad en su totalidad, misma que es una genialidad, razón por la que la implementación de cambios no iba a ser mucha, y se agradecen totalmente las mejoras de calidad de vida. Creo que el ejemplo que más destaco es la velocidad de las batallas, se puede configurar al doble para que las batallas no duren media hora cada una. De verdad, gran implementación.

Gráficos nostálgicos y música con epicidad

El apartado gráfico de Tactics Ogre: Reborn es algo a lo que realmente no se le pueden encontrar peros, pues se conserva el aspecto que vimos originalmente en su contraparte de PSP. Aunque tienen sutiles diferencias que podrían terminar por no agradar a todos los públicos, dado que el pixel art se ha dejado un poco de lado para pasar a un suavizado de los sprites.

No se ven para nada mal, de hecho a mí me gustaron bastante, pero hubiera sido interesante que se integrara una opción para que todo se ve a tal cual esa versión del 2010. Y eso es básicamente para tener la sensación de estar probando el juego de PlayStation, pero al parecer el equipo de desarrollo decidió tirar por un solo camino.

En cuanto a los escenarios, cinemáticas y diseños de personajes en los diálogos, cumplen de manera excelsa, recordando a obras hermanas del mismo creador, esto incluye a Final Fantasy Tactics Advance, Vagrant Story y Final Fantasy XII. Con un estilo un poco más realista, alejándose así de la estética anime que metió Tetsuya Nomura en su momento en Square Enix.

Pasando a la música tenemos dos puntos, uno bueno y uno más o menos. El que podríamos considerar como negativo es que no hay tanta variedad en los temas de combate, hubiera sido mejor que cambiaran de vez en cuando, no solo en los jefes. Y por otra parte, a pesar de tener cierto grado de repetitividad, suenan épicos para pelear.

No está de más comentar, que todos los temas musicales fueron totalmente remasterizados para esta versión, con arreglos orquestales dignos de peleas gigantes al más puro estilo de El Señor de los Anillos. Lo mejor, es que hay un par de temas adicionales que no están agregados ni en el juego original ni tampoco en PSP.

Excelente manera de entrar a los juegos de tácticas

Para dar fin a este análisis, me gustaría decir que Tactics Ogre: Reborn es un juego que desborda encanto por donde lo mires, sobre todo si jugaste a los Final Fantasy de la saga Tactics. Conserva un combate muy entretenido con dificultad desafiante, historia que engancha conforme más avanza y sobre todo, un retrabajado excelente.

Realmente no es la innovación de las innovaciones, dado que se trata de un port de un juego portatil que ahora llega más plataformas que no solo se limitan a ser de Sony. Así será la perfecta oportunidad para que más usuarios conozcan la serie, así podría existir la posibilidad de que en un futuro veamos entregas totalmente nuevas.

Respecto a quienes ya jugaron la contraparte de PSP, aún así vale totalmente la pena, dado que cuenta con mejoras suficientes como para darle la oportunidad de volverlo a explorar. Con contenido nuevo como la adición de pistas musicales, combate más veloz, subidas de nivel individuales ,así como el uso de las tarjetas que suben atributos de forma temporal.

Esta adaptación es la manera correcta de acercarse a los juegos de tácticas por turnos, dado que sus reglas son de lo más intuitivas hacia el usuario, perfectamente se puede disfrutar en los tiempos que corren. Si nunca en tu vida le diste la oportunidad al remake de la consola portátil, es momento de pasar a la versión que ahora se puede considerar como la definitiva.

Recuerda que el título se lanza el 11 de noviembre en PS4, PS5, Nintendo Switch y PC.

La versión que jugamos fue la de Switch.