Leaker afirma que Ghost tendrá su propia campaña de Call of Duty

Call of Duty es una de las franquicias más extensas de los videojuegos, misma que lleva a sus espaldas grandes ventas, las cuales se superan cada vez más y más conforme se suman los jugadores. Y si bien recién se ha estrenado Modern Warfare II, parece ser que Activision ya tiene planes para darle protagonismo a uno de los personajes más queridos.

Se dice que Simon ‘Ghost’ Riley será el personaje principal en la nueva historia.Esto se informa a través de Ralph Valve en whatifgaming, mencionando que se está trabajando en un título de campaña spin off con el simpático soldado. Algo que ya estaba esperando desde hace mucho tiempo.

Con esto el insider llamado Jason Screier tendría razón al haber mencionado que en 2023 habrá una expansión para MWII, en lugar de tener un nuevo videojuego. Y ahí es precisamente donde entraría la campaña de Ghost.

Let me make this super clear:

– The next game, by Treyarch, is coming out in 2024

– Next year there will be a Modern Warfare II "premium" (paid) expansion by Sledgehammer

– It's supposed to have lots of content! Maybe that's why they call it a "full" release. But it's more MWII https://t.co/jXKAiMFcTf

— Jason Schreier (@jasonschreier) November 7, 2022