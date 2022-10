Primer vistazo al tributo que Los Simpson le hacen a Death Note

Los especiales de terror de Los Simpson son algo que los fanáticos están esperando año con año, esto a pesar de que muchos fans han dejado de seguir el show dada su baja calidad aparente. Y este 2022 es algo diferente, ya que la tradición se está partiendo en dos partes, una clásica con los tres segmentos de horror y una capítulo parodia de It.

Uno de ellos ya ha salido a la luz, y ahora toca que el siguiente especial se haga presente. Lo que más llama la atención, es que uno se dedicará enteramente a emular Death Note, donde vemos a Lisa pasar por un cambio de estilo de dibujo. Incluso ya hay un avance, mismo que ha sido aclamado por los fans de ambas obras, la accidental y japonesa.

Aquí lo puedes checar:

Este especial colaborativo de Death Note y Los Simpson se emitirá el próximo domingo 30 de octubre, esto en canales como Star y como FOX. No se sabe si se emitirá en latinoamérica, pero al poco tiempo se pasaría a servicios de streaming como Star Plus en nuestro caso. Dado que en Disney Plus no hay muchas temporadas de la serie amarilla.

Vía: Twitter