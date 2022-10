Se revelan imágenes del tributo a IT en Los Simpson

A inicios del verano se anunció algo histórico para Los Simpson, dado que este año se van a estrenar dos especiales de terror en lugar de uno solo, ya que se contará con el clásico de tres segmentos, pero el otro se enfocará en una película en concreto. La elegida es ni más ni menos que IT, adaptación del libro de Stephen King que se estrenó en cines en el 2017.

Titulado Treehouse of Horror Presents: Not IT, el episodio verá a Krusty asumir el papel de Pennywise. Los perdedores serán Homero, Marge, Carl, Moe y El de las Historietas. Lo mejor, es que no falta mucho para tener su estreno oficial en FOX, concretamente el 23 de octubre. Incluso ya se dieron a conocer las primeras imágenes del episodio.

Aquí las puedes ver:

Esto es lo que comentó el productor ejecutivo Matt Selman a Variety sobre el episodio:

Nunca hemos hecho una sola historia fantástica, sangrienta, aterradora y oscura, contada en el alcance de los 20 minutos y 40 segundos que es un episodio. Creo que los fanáticos estarán muy emocionados. Ciertamente, los tatuajes de Krusty como Pennywise ya existen. Así que solo estamos escribiendo sobre los cimientos ahora.

Recuerda que tiempo después de su emisión en FOX se llevará a plataformas como Star Plus.

Vía: Comicbook