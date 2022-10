Primer vistazo a Sydney Sweeney en la película de Madame Web

El universo de películas alternas de Spider-Man de Sony sigue tomando forma, esto debido a estrenos como Venom 1 y 2, así como las reciente Morbius que se convirtió en meme al poco tiempo. Sin embargo, una cinta que llama la atención es Madame Web, de la cual se ha mostrado a una de sus actrices, Sydney Sweeney, en algunas fotografías.

El usuario de Twitter @DakotaJBRA ha revelado las primeras imágenes del personaje de Sydney Sweeney para esta nueva filmación. Sweeney aparentemente sigue al personaje de Dakota Johnson desde un metro y luce cabello rojo, una falda a cuadros y anteojos. Y eso ha llevado a los fans a pensar que la actriz va a interpretar a Julia Carpenter, la segunda Spider–Woman.

Aquí las fotos:

Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced e Celeste O'Conner no set de filmagens de 'Madame Web' hoje (11) em New York City. #DakotaJohnson https://t.co/0dX7vjFY1k pic.twitter.com/RqbNyueqME

Nossa galeria de fotos já conta com 60 fotos em alta qualidade de Dakota Johnson com Sydney Sweeney, Celeste O'Connor e Isabela Merced no set de 'Madame Web' em New York City hoje (11). https://t.co/0dX7vjnONc pic.twitter.com/8TXSDckW9K

Sydney Sweeney is seen filming on the set of "Madame Web" on October 11, 2022#SydneySweeney #MadameWeb #Marvel #Comics pic.twitter.com/qFvytQOHqy

— XRBishop (@BlindWanda) October 11, 2022