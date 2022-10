Se revela a la actriz de voz de Yaddle en Star Wars: Tales of The Jedi

Uno de los shows más esperados de Disney Plus es ni más ni menos que Star Wars: Tales of The Jedi, animación en tres dimensiones que aborda las aventuras de varios personajes afiliados al consejo de los Jedi. Uno de los personajes que formará parte del elenco es Yaddle, y ahora se ha confirmado oficialmente quién es su actriz de voz para los episodios.

Se confirma que la actriz Bryce Dallas Howard será quien interpretará al personaje, esto lo dio a conocer mediante sus redes sociales, y ante esto los fanáticos han reaccionado de forma positiva. Para quienes no la conozcan, Dallas ha formado parte de grandes películas como la trilogía de Jurassic World, Black Mirror, Spider-Man 3 y más productos de gran calidad.

Meet Yaddle in #TalesOfTheJedi — voiced by me *squeal* — streaming this Wednesday, October 26 only on @DisneyPlus. Thank you @dave_filoni for making this dream come true 💫 #StarWars @TheCloneWars pic.twitter.com/oYERidKuhV

— Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) October 25, 2022