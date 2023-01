Ubisoft retrasa Skull and Bones por sexta ocasión

Los cambios a los que se enfrenta la industria de los videojuegos no son fáciles de abordar. Mientras que las mega producciones y el enfoque en crear experiencias que puedan generar dinero durante varios años se vuelven más y más comunes, hemos visto varias compañías cometer errores por seguir este camino. Ahora, el día de hoy se ha revelado que esto ha ocasionado la cancelación de tres proyectos sin anunciar de Ubisoft y, por si fuera poco, el retraso de Skull & Bones por sexta ocasión.

Por medio de un nuevo comunicado de Yves Guillemont, CEO de Ubisoft, se ha revelado que los retos ocasionados por el enfoque que tiene la industria de los videojuegos en estos momentos ha ocasionado una serie de problemas, resultando en la cancelación de tres proyectos que no habían sido anunciados. Recordemos que el año pasado, la compañía francesa canceló cuatro títulos por razones similares. Esto fue lo que comentó:

“Estamos claramente decepcionados por nuestro desempeño reciente. Nos enfrentamos a dinámicas de mercado contrastadas a medida que la industria continúa cambiando hacia megamarcas y juegos como servicios eternos, en el contexto del empeoramiento de las condiciones económicas que afectan el gasto de los consumidores. A pesar de las excelentes calificaciones y la recepción de los jugadores, así como de un ambicioso plan de marketing, nos sorprendió el bajo rendimiento de Mario + Rabbids: Sparks of Hope en las últimas semanas de 2022 y principios de enero. Just Dance 2023 también tuvo un rendimiento inferior. Las perspectivas a largo plazo de la industria siguen siendo prometedoras y estoy convencido de que Ubisoft está bien posicionado para beneficiarse de este impulso gracias a la solidez de nuestros equipos, marcas, capacidad de producción, tecnología y balance. Nuestro catálogo posterior se mantiene muy saludable con una actividad notablemente sólida en Rainbow Six Siege, un gran impulso para nuestros juegos de Assassin’s Creed y, en general, un rendimiento sólido de nuestros juegos en vivo. Esperamos que nuestra estrategia construya juegos como servicio duraderos y transforme nuestras marcas más importantes en un fenómeno verdaderamente global con múltiples ofertas a través de plataformas y modelos comerciales, para generar en última instancia una creación de valor significativa, con un fuerte crecimiento de ingresos operativos y de ingresos en los próximos años”.

Por su parte, se ha revelado que Mario + Rabbids: Sparks of Hope y Just Dance 2023 no tuvieron el desempeño comercial que se esperaba durante la temporada de fin de año. Respecto a Skull and Bones, el juego ha sido retrasado hasta una fecha sin especificar, y lo único que ha mencionado Ubisoft al respecto es “principios de 2023-24”.

Esto se refiere al año fiscal, por lo que veríamos a Skull & Bones hasta después de abril de 2023, si es que no se vuelve a retrasar. La compañía ha mencionado que usará este tiempo extra para mejorar sustancialmente la experiencia. Solo nos queda esperar y ver cómo es que la compañía francesa logrará enfrentarse a estos problemas financieros, y si juegos como Skull & Bones y Assassin’s Creed: Mirage son capaces de solucionar algo.

En temas relacionados, Ubisoft asegura que siguen trabajando en el juego de Star Wars. De igual forma, se da a conocer nueva información sobre el remake de Prince of Persia: The Sands of Time.

Nota del Editor:

Ubisoft se encuentra en una posición bastante complicada. Fuera de Assassin’s Creed: Mirage no hay otro juego del estudio en puerta para este año. Claro, Skull & Bones y Avatar: Frontiers of Pandora podrían salir en el 2023, pero nada es seguro. Tal parece que la compañía debería replantearse si seguirán por este camino, o cambiarán sus planes.

Vía: VGC