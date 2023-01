Juegos para PS Plus Premium y Deluxe en enero

Conforme nos acercamos a la mitad de mes, PlayStation ha revelado la lista de juegos que llegarán a PS Plus en la suscripción de Premium y Deluxe. Aquí encontramos títulos de PS4, PS5 y PS1, ya que en esta ocasión la librería de PS2, PS3 y PSP no se expandirá.

A partir del próximo 17 de enero, los próximos juegos estarán disponibles en PlayStation Plus Premium y Deluxe:

–Back 4 Blood | PS4, PS5

–Dragon Ball FighterZ | PS4

–Devil May Cry 5: Special Edition | PS5

–Life is Strange: Before the Storm | PS4

–Life is Strange | PS4

–Sayonara Wild Hearts | PS4

–Jett: The Far Shore | PS4, PS5

–Just Cause 4: Reloaded | PS4, PS5

–Omno | PS4

–Erica | PS4

–Syphon Filter 3 | PS1

–Star Wars Demolition | PS1

–Hot Shots Golf 2 | PS1

Te recordamos que los juegos clásicos de PS1 solo están disponibles en la suscripción Premium, o Extra en ciertas regiones. Una vez más, vemos una selección bastante interesante, con títulos como Dragon Ball FighterZ y Devil May Cry 5: Special Edition como los grandes agregados de este mes.

Nota del Editor:

La suscripción Deluxe es la que vale la pena, al menos en estos momentos. A la selección clásica le faltan grandes exponentes del legado de PlayStation. Junto a esto, el hecho de que PS3 sea por medio de streaming y algunas regiones no tengan acceso a este contenido, hace que pagar la opción más cara no sea algo bueno en estos momentos.

Vía: PlayStation