Starfield no estará presente en el evento de Xbox

A inicios de semana se dio a conocer un rumor de que habrá un nuevo evento de Xbox dedicado a algunos videojuegos en específico, y justo ese rumor se hizo real hace algunas horas atrás. Sin embargo, hay un detalles que los fanáticos van a reprochar, dado que dentro de la presentación el próximo título estrella de Bethesda, Starfield, no estará presente.

Sin embargo no todas son malas noticias para quienes esperan más del videojuego, dado que la propia Bethesda ha emitido un comunicado en redes sociales donde señalan que le quieren dar su propio evento al título. Eso significa que podríamos tenerlo en febrero o marzo, pues se ha prometido que el juego va a llegar en algún momento del verano.

To dedicate the proper amount of time for a deep dive into Starfield, a standalone show is in the works.

— Bethesda (@bethesda) January 11, 2023