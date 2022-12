Ubisoft confirma que su juego de Star Wars sigue en desarrollo

El año pasado se dio a conocer que varios estudios están trabajando en juegos de Star Wars, entre ellos está Respawn con la saga de Jedi Fallen Order y también Ubisoft con un juego de mundo abierto. Respecto a este último, desde el anuncio oficial no se han dado ningún tipo de novedades, pero parece que el juego aún está en planeación.

Hace poco mencionaron que necesita a gente que cubra los puestos de playtesters, esto con el fin de llevar a cabo algunas pruebas iniciales, lo que podría indicar una alfa o beta ya lista. La información se dio a conocer mediante la cuenta de Twitter de Massive Entertainment, confirmando así que se sigue trabajando de forma ardua en el proyecto.

We are looking for playtesters for the Star Wars Project! If you live near Malmö, we would love for you to sign up. 🎮👉 https://t.co/rSw5iQvhXV pic.twitter.com/JdLsAIhAnu

— Massive Entertainment – A Ubisoft Studio 🎮 (@UbiMassive) December 16, 2022