Actriz de voz de Ash da mensaje a los fans

El día de hoy fue un viaje de emociones para los fanáticos de Pokémon, dado que se anunció oficialmente que las aventuras de Ash Ketchum y Pikachu han llegado a su conclusión. Esto tras su victoria definitiva como campeón, y sinceramente, es una noticias que los seguidores de este programa no se esperaban para nada tras tantos años de tener al mismo protagonista.

Con la información dada a conocer mediante las redes sociales de Pokémon, Sarah Natochenny, que ha proporcionado la voz en off en inglés de Ash desde 2006, se dirigió a Twitter para compartir un mensaje que refleja su tiempo con la franquicia y lo que significa el personaje para ella. Esto con una foto en la que lleva consigo una máscara del personaje.

It’s been an extraordinary privilege to have been the English voice of Ash Ketchum for what will be 17 years. No matter what lies beyond his final chapter, he’ll live forever in the hearts of many generations to come. I'll keep him present for all of us in every way I can. ❤️ pic.twitter.com/UZxPO4xD6E

— Sarah Natochenny (@sarahnatochenny) December 16, 2022