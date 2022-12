Se confirma entrega multiplayer de Horizon Zero Dawn

Por meses se había estado rumoreando que un multiplayer inspirado en Horizon Zero Dawn estaba en planeación, rumor que se dio a la par del ya confirmado DLC para Forbidden West. Y ahora, una nueva pista indica que dicho juego en línea es todo un hecho, dado que Guerrilla Games está buscando empleados para poder trabajar en tan inesperado proyecto.

Esto es lo que describe la posición en Twitter:

Join Guerrilla in Amsterdam as we work to expand the world of Horizon

It's an exciting time to join us! We have many open roles across multiple departments, so check them out on our Careers page and apply today!https://t.co/G9tvnSkQQQ pic.twitter.com/Xqab1JGabV

