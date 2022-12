La vida de Henry Cavill ha dado muchos giros en los últimos meses. Tras el estreno de Black Adam, el actor británico confirmó que retomaría el papel de Superman en el DCU, pero tendría que dejar de lado su trabajo como Geralt en la serie de The Witcher. Sin embargo, al darse a conocer que sus planes con Warner Bros. han sido destruidos, muchos se preguntan si lo volveremos a ver en el show de Netflix y, lamentablemente, este no será el caso.

De acuerdo con Variety, Henry Cavill no regresará como Geralt of Rivia para la cuarta temporada de The Witcher. En su lugar, Netflix se ha comprometido con Liam Hemsworth en este papel. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Henry es un Geralt extraordinario y creo que Liam continuará y también será un Geralt extraordinario. Ha habido un legado de personajes increíbles e icónicos donde los actores han cambiado y somos muy optimistas al respecto. Continuaremos honrando la IP, los fanáticos, la narración, todo el tiempo”.

Sin embargo, no todo está perdido para Cavill. Si bien no veremos al actor como Superman y Geralt, papeles que claramente le gustaban, recientemente se confirmó que protagonizará una adaptación de Warhammer 40,000, algo que confirmó con este mensaje:

“Durante 30 años he soñado con ver un universo de Warhammer en acción real. Ahora, después de 22 años de experiencia en esta industria, finalmente siento que tengo el conjunto de habilidades y la experiencia para guiar un universo cinematográfico de Warhammer a la vida. Asociarnos con Natalie Viscuso en Vertigo ha sido una bendición más allá de las palabras, sin ella quizás no hubiéramos encontrado el hogar perfecto en Amazon. Y tener un hogar como Amazon nos dará la libertad de ser fieles al alcance masivo de Warhammer. Para todos los fanáticos de Warhammer, prometo respetar esta IP que amamos. Prometo traerte algo familiar. Y me esfuerzo por traerles algo fantástico que, hasta el momento, no se ha visto. Nuestros primeros pasos son encontrar a nuestro Cineasta/Creador/Escritor. Miren este espacio, mis amigos. ¡Para el emperador!”

De esta forma, queda claro que cuando una puerta se cierra, otra se abre. En temas relacionados, puedes conocer sobre este nuevo paso para Cavill aquí.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima lo que sucedió con Henry Cavill en los últimos meses. Todos estábamos de acuerdo de que el actor hizo un gran trabajo como Superman y Geralt, y si bien su futuro en Warhammer 40,000 suena prometedor, tal vez no sea el camino que a muchos les hubiera gustado ver.

Vía: Variety