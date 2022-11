Ubisoft da actualización del remake de Prince of Persia: The Sands of Time

Uno de los juegos más esperados por parte de los fanáticos de Ubisoft es ni más ni menos que el remake de Prince of Persia: The Sands of Time, mismo que se anunció en el año 2020. Y si bien iba a lanzarse originalmente en el 2021, al parecer tuvo muchos problemas de desarrollo, por lo que dicho aplazamiento se ha llevado a cabo en más de una ocasión.

En una nueva publicación en el sitio web oficial de Ubisoft hoy, el publisher dejó en claro que no ha cancelado el juego de ninguna manera. Aún así mencionaron que cancelarán los pedidos anticipados y reembolsará el dinero a los clientes. Esto podría interpretarse como una mala señal pero no, dado que quieren volver a lanzarlas una vez tengan una fecha definida de salida.

Many of you have been asking us about Prince of Persia: the Sands of Time Remake. We have created an article to help consolidate the answers to a single place. https://t.co/GaTzANR4jj

Thank you for your continued love and excitement for this title. It means the world to us! pic.twitter.com/tAQ4M2aB4m

