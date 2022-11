Twitter comete equivocación con algunos despidos

La semana pasada fue un caos en las oficinas de Twitter, pues tras la adquisición de Elon Musk hacia la plataforma, se empezaron a reportar despidos masivos que particularmente iban dirigidos a regiones de habla hispana. Y ahora después de algunas horas en el futuro, parece ser que ciertos ex empleados fueron contactados debido a equivocaciones.

Según lo que comenta el medio Bloomberg, la compañía cometió algunos errores en la selección de los usuarios que debían dejar su puesto de trabajo, dado que se programaron más los correos electrónicos que estaban destinados hacia 3,000 personas. Algunos llegaron a suponer que era debido a la nueva directiva, pero realmente serían otros asuntos.

Los principales afectados fueron los empleados del área de comunicación y derechos humanos, algo que puede tener sentido, dado que Elon Musk nunca estuvo de acuerdo con la parte de marketing. Por su parte, mencionó que llegaba para darle un giro de tuerca a la plataforma, pero muchos no esperaban que uno de ellos serían los despidos masivos.

No está de más comentar, que esta no es la única red social que se enfrenta al retiro de sus empleados, dado que también Meta estará haciendo reducción de personal para los diferentes costes. Realmente se habla del escaso éxito que ha tenido el metaverso, por lo que con este fallo tendrá que replantearse el paso a seguir para no seguir perdiendo inversión.

Vía: Bloomberg