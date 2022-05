Beyond Good & Evil 2 es el juego “más ambicioso” de Ubisoft

El 2017, Ubisoft por fin nos dio un vistazo oficial a Beyond Good & Evil 2, la esperada precuela del clásico juego de 2003. Sin embargo, han pasado cinco años desde entonces, y la compañía francesa se ha mantenido en silencio respecto a este título. Mientras que unos pueden llegar a pensar que este proyecto se ha cancelado, esto no es el caso, y una reciente solicitud de trabajo revela por qué Ubisoft se ha tardado tiempo en revelar nueva información sobre Beyond Good & Evil 2.

Recientemente, la cuenta oficial de Ubisoft Barcelona en Twitter publicó una solicitud de trabajo para un animador de gameplay sénior, dejando en claro que aún le falta mucho al desarrollo de este título. Junto a esto, se mencionó que este es el proyecto más ambicioso del estudio, explicando así por qué ha pasado tiempo sin que tengamos más información sobre Beyond Good & Evil 2.

Take ownership of the quality of the animations and the functionality of the gameplay systems in one of the most ambitious Ubisoft projects to date 🏴‍☠️

Apply today – https://t.co/y7POEkGkqb pic.twitter.com/fXR056a4c8

— Ubisoft Barcelona (@UbiBarcelona) May 19, 2022