Netflix trabaja en una película de Beyond Good & Evil

Rob Letterman, director de Detective Pikachu, ha sido seleccionado para dirigir una película de Beyond Good & Evil para Netflix, así lo confirma la plataforma de streaming. Este largometraje combinará la animación con el live-action, y será una adaptación del videojuego de 2003. El proyecto estará catalogado bajo la marca Ubisoft Film and Television.

“Buenas noticias para los fans de Beyond Good & Evil.

☠️☠️☠️ Some good news for Beyond Good & Evil fans ☠️☠️☠️

A Netflix feature film adaptation of @Ubisoft‘s epic space pirate adventure is in development! pic.twitter.com/H5uMIXhir6

— NX (@NXOnNetflix) July 31, 2020