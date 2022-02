¿Te acuerdas de Beyond Good & Evil 2? ¿Te acuerdas de su supuesta beta que debería haber recibido en 2019? Bueno, de una vez te decimos que será mejor que no te emociones por que este juego alguna vez vaya a ver la luz del día. Por si todavía no era lo suficientemente obvio, Beyond Good & Evil 2 se encuentra en un estado muy problemático y un nuevo reporte por parte de Bloomberg se siente como el último clavo al ataúd.

De acuerdo con este reporte, Beyond Good & Evil 2 sigue en pre-producción incluso después de llevar cinco años en desarrollo. En otras palabras, Ubisoft no ha logrado encontrar la manera de hacer que el proyecto despegue. En 2021 debíamos tener una demostración de su gameplay, algo que evidentemente nunca ocurrió, y posteriormente empezaron a circular rumores de que el juego ya había sido cancelado, los cuales fueron desmentidos por sus desarrolladores.

El juego se anunció desde 2017 para el PlayStation 4 y Xbox One, y el único vistazo que hemos tenido de su gameplay fue en 2018. Pero ahora, es evidente que el producto no está ni cerca de ser terminado y será mejor que nos vayamos acostumbrando a la idea de que nunca va a salir.

Nota del editor: A estas alturas suena como algo difícil que Beyond Good & Evil 2 vaya a ver la luz del día. El proyecto ciertamente lucía prometedor, y es una lástima que Ubisoft no haya encontrado la manera de hacerlo funcionar. Esperemos tener información al respecto dentro de poco.

Via: Bloomberg