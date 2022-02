Hace unos momentos concluyó el primer Nintendo Direct del año, y como era de esperarse, la comunidad no estuvo muy satisfecha con lo mostrado. Mientras que algunos se han manifestado en redes sociales con comentarios de odio y enojo, otros prefirieron hacerlo con memes. Acá hemos recopilado algunos de los mejores sobre la más reciente presentación de la Gran N.

A pesar de que Nintendo fue muy específico en que este Direct solo estaría enfocado en los juegos que debutarían durante la primera mitad del año, los fans se enojaron al no tener ningún tipo de novedad relacionada a la secuela de Breath of the Wild o Bayonetta 3. Si tú también estás frustrado por eso, te sugerimos echarle un vistazo a los siguientes memes:

Ahora, este ha sido el mejor #NintendoDirect en AÑOS🤯 Va a ser difícil superarlo, a menos que anuncien en el próximo #TheLegendOfZelda: Breath of the Wild 2, #MetroidPrime4 o algo por el estilo.#Meme para no ser ignorado: pic.twitter.com/Z60fgGWqEK — Daniel Meza 👾 (@El__Danny) February 10, 2022

Estoy complacido con el Nintendo direct pero Al mismo tiempo riéndome por lo memes de Zelda aunque yo también esperaba algo así sea pequeño pic.twitter.com/F4G8nnaOWA — mikejlzp (@mikejlzp1) February 10, 2022

#NintendoDirect

The memes are rolling in bois pic.twitter.com/DsHfW2cl3P — Bizarre Xavier (@BizarreXavier) February 9, 2022

an incredibly low effort meme we made based on today’s nintendo direct :3 pic.twitter.com/NgzcuTjsyA — Prism Starlight 🌈💎✨ (@ialika_lifina) February 9, 2022

Saw the meme opportunity but all jokes aside im really excited for Switch Sports! #NintendoDirect pic.twitter.com/cgA8CeZ7Sj — ZerOni_VT 😈❤️‍🔥 {Devil ENVtuber} (@ZerOni_VT) February 9, 2022

some memes from #NintendoDirect today pic.twitter.com/lXCkVimwD4 — MikanPachi Orange Soda Vtuber (@Mikan_Pachi) February 9, 2022

Nintendo players: Oh boy, we sure would like some Mario Kart content!

Nintendo:#NintendoDirect pic.twitter.com/am9hOJcJBH — cabbage meme boi 🖤 (@VeryNiceKapusta) February 9, 2022

#NintendoDirect This meme just spoke for itself today 😂 pic.twitter.com/FbkFVzbawV — CamKabob (@CamKabob) February 9, 2022

Al final el meme continuará por un tiempo más #NintendoDirect pic.twitter.com/OydkIgU3Qp — Bakasta (@Artoriadere) February 9, 2022

Mañana en la mañanera dicen pic.twitter.com/5cm3vPwgIc — I think it’s time we blow this scene. // アレクシス・ボロ (@BolainasAlexis) February 10, 2022

Cuéntanos, ¿a ti qué te pareció el nuevo Direct? Déjanos tu respuesta en los comentarios.

Nota del editor: Siempre pasa lo mismo con este tipo de eventos, ya sea de Nintendo, Sony, o Xbox. Las expectativas de la comunidad siempre suelen estar por las nubes, y cuando no se anuncia lo que ellos juraban que sería anunciado, entonces empiezan a salir todos los comentarios de odio.

Via: Twitter