Ya hay fecha para final Fantasy VI Pixel Remaster

Después de haberse retrasado hasta algún punto no especificado de febrero de 2022, Square Enix finalmente le ha puesto una fecha de lanzamiento oficial al Pixel Remaster de Final Fantasy VI. Mediante una nueva publicación en redes sociales, la compañía nipona confirmó que será el próximo 23 de febrero cuando esta aventura llegue a móviles y PC.

This isn’t just another wild goose chase, it’s time to move out.

The Final Fantasy VI pixel remaster launches on Steam and Mobile on February 23rd PST/GMT. In the meantime, enjoy the rearrangement of Terra’s Theme in all its majesty.

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) February 9, 2022