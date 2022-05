Como parte de los esfuerzos por traer de regreso a los viejos clásicos con los que Natsume brilló en el Super Nintendo, Tengo Project lanzó hace un par de años The Ninja Saviors: Return of the Warriors, remake del adorado The Ninja Warriors. Sobra decir que el resultado es espectacular, por lo que hemos decidido dedicarle un video a este juego para contarte de su historia.