Personajes de Nintendo más buscados en páginas de adultos

Los personajes de Nintendo son bien conocidos por ser bastante amigables y tiernos, dado que los juegos de la compañía son para toda la familia, a eso se suma que obtienen muchos fans por sus particulares diseños, lo que se resume a la gente queriendo comprar mercancía oficial de los mismos. Aunque por otro lado, hay ciertas partes más extrañas y oscuras que llevan a los personajes a ser recreados en cosplays subidos de tono o hasta ilustraciones que los ponen en situaciones nada infantiles.

Eso nos lleva al sitio conocido como Pornhub, lugar en el que se almacenan fotos y videos para el público mayor de edad, y por muy extraño que pueda parecer, la gente busca personajes de series y películas de diferentes marcas, ahí entran los seres creador por Nintendo. Y sí, hay resultados debido a la cuestión de oferta y demanda, por lo que se han dado a conocer quienes son los más pedidos, con muchos nombres que seguro conocen los entusiastas de videojuegos.

Aquí la lista:

Entre los nombres que se encuentran están Mario, Gardevoir de Pokémon, Peach, Bowser, Samus Aran, Zelda y algunos otros como podrían ser personajes de Splatoon. De igual manera, creaciones del mundo de League of Legends están disponibles en esta búsquedas, y claro, Chun-Li de Street of Fighter o Tifa de Final Fantasy VII no se iban a desaparecer. Obviamente aquí tampoco ha terminado la moda de Lady Dimitrescu que empezó en el 2021, y que ahora se ha pasado a parodias de corte adulto.

De igual manera, es de preocupar que Sonic The Hedgehog se encuentra en la lista, y no muy abajo, sino en los primeros 10 más buscados, y eso hace que se ponga en cuestión si SEGA está de acuerdo que su franquicia infantil tenga este tipo de tratamientos. Desgraciadamente no hay mucho que hacer en cuanto a procesos legales, dado que siempre está permitido que se hagan parodias de marcas conocidas, y eso hace que estas prácticas no vayan a terminar pronto.

Vía: PH

Nota del editor: Estas cosas subidas de tono ya son algo normal en la vida, incluso te pueden aparecer sin que quieras en Twitter, por lo que tienes que bloquear hasta nombres de franquicias para que nada así aparezca. En fin, es algo que para este punto ya no se puede evitar.