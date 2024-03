Filtran los nuevos colores del iPhone 16

Pese a que parece que el iPhone 15 salió a la venta el día de ayer, Apple ya está trabajando en el siguiente modelo de este celular. De esta forma, se han dado a conocer nuevos detalles sobre este dispositivo móvil, los cuales han revelado los nuevos colores para el iPhone 16.

De acuerdo con Weibo, Apple ya está trabajando en dos nuevos colores para el iPhone 16. El primero de estos sería el titanio azul, el cual reemplazaría al titanio negro espacial. Como detalle importante, el color podría ser muy similar al acabado que Apple estrenó con el MacBook Pro con M3 Pro. El segundo sería el rosa, el cual sería similar al dorado que nos presentó el iPhone 14 Pro.

Well, according to the Weibo account, we will have a new color called Rose this year

No natural titanium and blue titanium

He was quite accurate on the iPhone 14 pro ‘s purple color. https://t.co/wVaPOOU7XR pic.twitter.com/BSs2H0tlID

