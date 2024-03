YouTube Premium sube de precio en México

Al igual que otros servicios de suscripción en los últimos años, se ha revelado que Google ha aumentado el costo de YouTube Premium, el cual nos permite disfrutar de todos los videos de esta plataforma sin comerciales, y tener acceso a YouTube Music en cualquier lado.

En estos momentos, las diversas suscripciones de YouTube Premium han aumentado de costo en México, movimiento que comenzó en Estados Unidos el año pasado. Todos aquellos que piensan unirse a este servicio tendrán que acatar los nuevos precios, y aquellos que ya lo pagan, verán los cambios registrados en su siguiente facturación. Estas son las modificaciones:

Plan mensual: De $119 pesos a $139 pesos, es decir, aumentó 20 pesos.

Plan familiar: De $239 pesos a $279 pesos, es decir, aumentó 40 pesos.

Plan para estudiantes: De $69 pesos a $79 pesos, es decir, aumentó 10 pesos.

Junto a esto, YouTube Premium cuenta con un plan anual individual, el cual tiene un costo de $1,390 pesos. Te recordamos que estos cambios ya están en marcha, por lo que será mejor que reconsideres si deseas pagar más, o no. Además de videos sin comerciales, la suscripción también te permite ver videos sin conexión a internet, disfrutar de YouTube Music, y ver videos en segundo plano en dispositivos móviles. En temas relacionados, TikTok busca parecerse más a YouTube. De igual forma, presidente de México ataca a YouTube.

Nota del Editor:

Justamente probé YouTube Premium por un mes, y si bien aprecié mucho el no tener que ver comerciales a cada rato, no es un servicio que necesito. Prefiero escuchar música en Spotify, y no veo videos en segundo plano. Hay personas para este servicio, pero no es para mí.

Vía: El Universal.