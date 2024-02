Presidente de México ataca a YouTube

YouTube es una de las plataformas más importantes del momento. Sin embargo, para Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, este es un sitio en decadencia, el cual lo ha “censurado”, después de que una de sus conferencias de la semana pasada fuera eliminada de YouTube por publicar información privada Natalie Kitroef.

Kitroef es una periodista de The New York Times, la cual realizó un reporte sobre las redes, contactos y posibles flujos de dinero ilegales del presidente de México. Como sucede en estos casos, presidencia recibió una solicitud de comentarios. Sin embargo, el organismo gubernamental no respondió en su momento y, tras la publicación del artículo, la solicitud de comentarios fue publicada, incluyendo el número de Kitroef. Esto fue un evento controversial durante la conferencia de Obrador el pasado jueves 22 de febrero.

Ahora, el día de ayer, Obrado compartió un mensaje en Twitter, en donde confirmó que su conferencia del 22 de febrero fue eliminada de YouTube, esto al no acatar con las políticas de acoso y ciberbullying de la plataforma, en donde se menciona que está prohibido compartir información privada de una persona, como es su número telefónico, para dirigir la atención del público de una forma negativo a abusiva. En respuesta, el presidente de México acusó a YouTube de censura y señaló que el sitio “está en decadencia”. Esto fue lo que comentó:

“Por censura, YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa del jueves 22 de febrero, pues, según ellos, “infringe las normas de la comunidad“. Es una actitud prepotente y autoritaria. Están en plena decadencia. La estatua de la libertad se ha convertido en un símbolo vacío. Afortunadamente nosotros iniciamos la lucha por la transformación del país repartiendo volantes y no sólo sin el apoyo, sino en contra de los medios de manipulación de la oligarquía. Ni la mafia del poder ni el hampa del periodismo podrán silenciarnos”.

Considerando que las políticas de YouTube son claras, es muy probable que el video del 22 de febrero no regrese al sitio, al menos no mientras el número telefónico de Natalie Kitroef forme parte de este material. Esta no es la primera vez que Obrador arremete en contra de una red social, y es muy probable que no sea la última. En temas relacionados, AMLO fue el streamer más famoso de América Latina durante el 2023. De igual forma, Gobierno de México sufre un importante hackeo.

Nota del Editor:

Es muy extraño que alguien cómo el presidente de México no tenga un entendimiento básico de cómo funciona YouTube, o el hecho de que compartir información privada sin consentimiento es un delito en nuestro país.

Vía: Andrés Manuel López Obrador