La IFT y la CFE llevan internet gratuito a México

Pese a la importancia que tiene el internet hoy en día, especialmente en un mundo post-pandemia. De esta forma, el gobierno de México está haciendo todo lo posible para llevar el internet a comunidades que no tienen acceso a esto de una forma sencilla.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el pasado 14 de febrero se le otorgó autorización a la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) para realizar cambios y adiciones en sus condiciones de concesión. Esto permitirá a la entidad gubernamental ofrecer servicios de telecomunicaciones enfocados en poblaciones vulnerables, y así llevar internet a determinadas áreas del país sin algún tipo de lucro.

Con esto, se enfocará en llevar el internet a mayores de 14 años que residen en áreas designadas como de atención prioritaria, lo cual comprende regiones con niveles significativos de marginación y rezago social. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La concesión única para uso público otorgada a CFE-TEIT no tiene fines de lucro y le ha permitido proveer servicios a usuarios finales que no tienen acceso a alguna oferta comercial, de conformidad con los fines y atribuciones bajo los cuales fue creado dicho concesionario.

Con dichas condiciones impuestas por el IFT, se garantiza que CFE-TEIT provea los servicios a personas que no cuentan con recursos económicos para adquirirlos y no son parte de la demanda atendida por el mercado. Se prestarán servicios sin fines de lucro a personas que actualmente no forman parte del mercado por falta de recursos, por lo que no se identifican riesgos a la competencia. Se establece un límite máximo basado en evidencia sobre el número potencial de personas a atender”.