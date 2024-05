Unión Europea comienza investigación contra Temu

Durante el último año, Temu se ha convertido en una de las aplicaciones más grandes en el mercado de compra y venta de artículos. Sin embargo, al ser una compañía de China, múltiples países han estado investigando el rápido crecimiento que ha tenido esta tienda en occidente. Ahora, se ha reportado que la Unión Europea ha acusado a Temu de manipular a los usuarios usando prácticas que son ilegales en este territorio.

Recientemente, el grupo europeo de derechos del consumidor, BEUC, presentó una queja ante la Comisión Europea, acusando a Temu de “no proteger a los consumidores y de utilizar prácticas manipuladoras que son ilegales”. En concreto, se hace mención del uso de “patrones oscuros”, y una investigación ya está en marcha.

Por si fuera poco, 17 países de la Unión Europea, incluidos Francia, Alemania y España, también han exigido investigaciones contra Temu ante las autoridades nacionales. Aquí, se ha mencionado que la aplicación de China está distorsionando o perjudicando la capacidad de los consumidores para tomar “decisiones libres e informadas” mientras compran en línea.

Esto es una violación de la ley de contenido en línea de la Unión Europea, conocida como Ley de Servicios Digitales (DSA). Al respecto, un representante de Temu emitió el siguiente comunicado por la investigación en marcha:

“Cuando identificamos áreas de mejora, estamos ansiosos por trabajar juntos para mejorar nuestro servicio y rectificar cualquier deficiencia. Estamos comprometidos con la transparencia y el pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables”.

Esto no es algo totalmente nuevo, puesto que los grupos de consumidores alemanes advirtieron a Temu a principios de este año sobre problemas similares, lo que llevó a la plataforma a anunciar que ya no mostraría avisos agresivos. La Unión Europea se suma a territorios como Estados Unidos y Asia en presentar fuertes investigaciones en contra de Temu por sus prácticas ante los consumidores, así como publicidad engañosa. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta compañía. En temas relacionados, Amazon te regala dinero por el Hot Sale. De igual forma, estas son las rebajas en consolas por el Hot Sale.

Nota del Autor:

Temu no solo usa prácticas cuestionables, sino que sus productos son de mala calidad. Aunque los precios son un gran incentivo para muchos, la mayoría de los productos que he visto son malos, no funcionan adecuadamente, o se rompen poco tiempo después de usarlos.

Vía: France 24