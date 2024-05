Encuentran muchos fallos en juguete de Mario Kart

Para quien no lo tenga en el radar, la franquicia de Mario Kart no solo se limita a los videojuegos de las distintas consolas de Nintendo, pues también se han lanzado productos como el auto que tiene su propia aplicación para Switch, así como los juguetes de Jakks Pacific que los fans pueden coleccionar y poner en sus repisas. Por su parte, hay réplicas de los Go Karts que pueden ser adquiridos para los más pequeños de la casa, y pueden tener su propia experiencia de karting al pisar el acelerador a fondo.

Se retiraron del mercado 17.500 unidades de sus autos de Mario Kart de 24 V el 25 de abril debido a un peligro de accidente relacionado con su pedal de aceleración alimentado por batería. Según la Comisión de Seguridad y Productos de Consumo de los Estados Unidos , si se obstruyen residuos en el pedal de este producto de 400 dólares, pueden hacer que el pedal se atasque incluso si el pie del conductor no lo presiona.

Acá lo mencionado por la comisión:

La empresa ha recibido 65 informes de incidentes de pedales obstruidos por escombros, de los cuales 15 de los vehículos se estrellaron contra estructuras permanentes con una lesión menor y una mano irritada.

También se ha dicho que para cualquiera que ya haya comprado auto en tiendas físicas y en línea como Amazon, Walmart o Target, entre octubre de 2022 y enero de 2024, se hace la recomendación a los usuarios que dejen de usarlo inmediatamente y se comuniquen con Jakks Pacific, los creadores del mismo, quienes le darán al cliente un kit de reparación gratuito, que incluye un pedal de repuesto gratuito e instrucciones de instalación.

Acá una descripción de la compañía de juguetes: