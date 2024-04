Usuario juega Mario Kart con su cerebro

La tecnología avanza de una forma sorprendente, y aunque esto usualmente trae consigo malas noticias, en esta ocasión podemos apreciar algo muy positivo. Como seguramente ya lo saben, hace tiempo se llevó a cabo la primera implementación del chip Neuralink en una persona. Para demostrar las ventajas de esto, se ha compartido un video en donde podemos ver a una persona jugar Mario Kart 8 Deluxe con su cerebro.

Nolan Arbaugh es un hombre de 29 años que, lamentablemente, sufrió de un accidente que lo dejó paralizado del cuello para abajo. Afortunadamente, fue seleccionado para la operación de Neuralink, la cual implementó un chip en su cerebro con el cual es capaz de controlar varios dispositivos electrónicos. Para demostrar el rápido avance y las ventajas que esta tecnología ofrece, la compañía de Elon Musk compartió en donde podemos ver a Arbaugh realizar varias actividades, entre ellas, jugar Mario Kart 8 Deluxe.

Neuralink was kind enough to open their doors for me to tour their headquarters a few weeks back. It was an amazing experience and a day I'll never forget. This was at a company wide meeting at the end of the day. Thank you to everyone who made this possible. Hope y'all enjoy!… pic.twitter.com/YNa2Jtjhnk

— Noland Arbaugh (@ModdedQuad) March 22, 2024