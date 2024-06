¡Ya jugamos el nuevo Metal Slug Tactics!

Durante los últimos años, DotEmu se ha encargado de darle una nueva oportunidad a algunas de las franquicias más amadas, pero no tan recordadas, de la industria de los videojuegos. Títulos como Windjammers 2, Streets of Rage 4 y Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge han sido espectaculares, por lo que cuando se anunció que este equipo estaría detrás de la publicación un nuevo Metal Slug, muchos nos emocionamos. Sin embargo, este proyecto no sería un run and gun en 2D tradicional, sino que Leikir Studio, los desarrolladores, dejaría de lado este género por completo, para ofrecer un juego de estrategia por turnos, similar a Into the Breach. Si bien muchos tenían dudas sobre este cambio, pocos perdieron la fe. De esta forma, recientemente tuve la oportunidad de jugar el demo de Metal Slug Tactics de forma anticipada, y les puedo asegurar que estamos frente a un título imperdible.

Antes que nada, hay que dejar en claro qué tipo de experiencia es exactamente Metal Slug Tactics. Este es un juego de estrategia por turnos, en donde tomamos el control de los protagonistas clásicos de la serie: Marco Rossi, Tarma Roving, Eri Kasamoto, y Fio Germi. Nuestro objetivo principal es comandar a este equipo de soldados a lo largo de diferentes misiones con objetivos principales y secundarios. Cada uno cuenta con un arma principal, la cual se puede usar infinitamente, y una especial que tienen una cantidad limitada de municiones, así como habilidades únicas y pasivas que le otorgan un valor adicional a cada unidad en el campo de batalla.

Cada personaje se siente único. Eri, por ejemplo, cuenta con un lanzagranadas que hace daño adyacente. Incluso si algunas unidades comienzan de una forma muy similar, como Marco y Fio, quienes comparten las mismas armas, eventualmente es posible desbloquear más equipo, y cada uno obtiene herramientas únicas que funcionan de diferentes formas. Un ejemplo de esto es Marco, quien puede usar LÁSER, la cual es capaz de dañar enemigos en una línea al mismo tiempo.

En lugar de ser un juego de estrategia convencional, como Fire Emblem, Metal Slug Tactics cuenta con dos elementos que lo hacen único. El primero de estos es la movilidad. Aquí se nos presenta el ya tradicional campo cuadricular que encontramos en múltiples exponentes del género, lo interesante, es que según las acciones que haga cada unidad al momento de moverlos, ganarán puntos de Adrenalina que son necesarios para activar sus habilidades únicas. Esto promueve que constantemente estés desplazado unidades, en lugar de simplemente acomodarlas en un solo lugar. Dependiendo del tipo de terreno que atraviesen, pueden ganar más puntos de Adrenalina si escalan un edificio o saltan por una brecha.

La posición de las unidades es muy importante, no solo porque puedes cubrirte del fuego enemigo al estar junto a un muro o un saco de arena, sino que tus unidades pueden hacer ataques sincronizados. Si tu objetivo se encuentra en la línea de ataque de dos o tres compañeros, el resto del escuadrón atacará inmediatamente sin consumir una de las dos acciones que pueden realizar cada turno. Esto es simular a sistemas como el de Wargroove o Triangle Strategy, en donde constantemente tienes que tomar en consideración la sinergia que tiene tu equipo, y cómo puedes hacer la mayor cantidad de daño utilizando los pocos recursos a tu disponibilidad.

Considerando que cada unidad solo puede disparar en cuatro direcciones, sin la posibilidad de tener un rango de ataque de 360 grados, al menos al inicio, el arremeter desde dos frentes es fácil de hacer, aunque sí requiere que pongas mucha atención a la forma en la que tus héroes están posicionados en un mapa. Esto se vuelve más interesante conforme desbloqueamos más armas y la forma de iniciar una sincronización se expande.

El segundo elemento que hace única a esta experiencia, es su progresión En lugar de presentarnos una aventura lineal, este título es un roguelite. Aquí no hay niveles, sino regiones que tenemos que liberar. Cada zona está compuesta de diferentes misiones que tenemos que completar hasta que sea el momento de enfrentar al jefe. En el demo solo está disponible una de estas zonas, y una vez que completamos cuatro objetivos principales, es momento de enfrentarnos a un jefe bastante retador.

Al completar cada misión, nuestros personajes pueden modificar su armamento, agregando más municiones para su arma especial, o añadiéndolo algún beneficio único. Por si fuera poco, cuando una unidad sube de nivel obtiene una nueva habilidad. Estas van desde un poder adicional que requiere puntos de Adrenalina para usarse, o aptitudes pasivas que proporcionan alguna ventaja en el campo de batalla. En dado caso de que todas tus unidades mueran, o logres vencer al jefe, todo lo que has obtenido se pierde, y tendrás que comenzar una vez más con el equipo básico.

Afortunadamente, al finalizar cada partida, obtienes monedas especiales que puedes usar en la base para desbloquear nuevo equipo y habilidades que aparecerán en futuras sesiones de juego. Junto a esto, es posible modificar cada arma, aunque este apartado no estaba presente en el demo. Todo esto da como resultado una experiencia adictiva, y considerando que este es un título retador, constantemente estarás experimentando con todo lo que Metal Slug Tactics tiene para nosotros.

Si bien el demo lo puedes acabar en solo un ahora, es posible seguir jugando para desbloquear contenido adicional y descubrir todas las posibilidades que aquí se esconde. Este es un fantástico primer vistazo a Metal Slug Tactics, y deja en claro que Leikir Studio está haciendo un gran trabajo con esta propiedad. Si bien el adelanto no es perfecto, puesto que actualmente ni siquiera tiene soporte para control en PC, la versión final seguramente ofrecerá una experiencia pulida en todos los apartados. Ya no puedo esperar para jugar Metal Slug Tactics cuando esté disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en el otoño de 2024. Te recordamos que su demo ya está disponible en Steam.