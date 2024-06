Pese a que la recepción del pasado Xbox Games Showcase fue positiva, al público no se le olvida que hace unas semanas Tango Gameworks, Arkane Austin y dos estudios más de Xbox cerraron sus puertas. De esta forma, durante una entrevista con IGN, Phil Spencer, jefe de Xbox, fue cuestionado sobre esta controversial decisión, y su respuesta no fue del agrado del público.

Durante su plática, Spencer señaló que el cierre de estos cuatro estudios fue una decisión empresarial. Junto a esto, señaló que la razón por la cual no había emitido un comunicado sobre esto, es que deseaba darle el espacio necesario a los equipos, y evitar el centro de atención en esta conversación. Esto fue lo que comentó al respecto:

“El cierre de cualquier equipo es obviamente duro para los individuos allí, duro para el equipo. No he hablado públicamente de esto porque ahora es el momento de centrarnos en el equipo y en las personas. Obviamente, es una decisión muy difícil para ellos y quiero asegurarme, mediante indemnizaciones y otras cosas, de que estamos haciendo lo correcto para las personas del equipo. No se trata de mis relaciones públicas, no se trata de las relaciones públicas de Xbox. Se trata de esos equipos.

Al final, lo he dicho una y otra vez, tengo que dirigir un negocio sostenible dentro de la empresa y crecer, y eso significa que a veces tengo que tomar decisiones difíciles que, francamente, no son decisiones que me gusten, sino decisiones que alguien debe tomar.

Seguiremos adelante. Continuaremos invirtiendo en lo que intentamos hacer en Xbox y construiremos el mejor negocio posible, lo que garantiza que podamos continuar haciendo programas como el que acabamos de hacer”.