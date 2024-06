Resumen: Xbox Games Showcase 2024

El día de hoy se ha llevado a cabo una emisión más de verano referente a los juegos de Xbox, algunos que llegarán a finales de este mismo año y otros que serán lanzados en algún futuro sin fechas concretas, se han tenido cosas predecibles hasta sorpresas que los fans amaron. En este artículo te daremos a conocer los anuncios más relevantes dentro de la presentación.

Revelaciones:

La fecha de Call of Duty: Black Ops 6 es confirmada

El directo arrancó con la revelación de que Call of Duty: Black Ops 6. El cual será lanzado el próximo 25 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Día uno para Game Pass.

Revelación de Doom The Dark Ages

El primer anunció que llegó fue el de Doom The Dark Ages, nuevo proyecto de id software el cual está siendo desarrollado en estos momentos. Llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC en algún momento del próximo año.

Muestran más de State of Decay 3

Se muestran los primeros vistazos de State of decay 3, juego estilo shooter cooperativo que sigue siendo exclusiva para las consolas de Xbox y Game Pass. No hay detalles de la fecha de lanzamiento por ahora.

Dragon Age: The Veilguard nos da primer vistazo

Nos dan un primer vistazo a Dragon Age The Veilguard, título que va a tener su primer gameplay extendido. Llegará en otoño de este año para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Starfield Shattered Space es mostrado en video

Finalmente nos han mostrado Starfield Shattered Space, expansión del juego espacial que llegará en algún momento de finales de año. Llegará a Xbox Series X/S y PC.

Clair Obscur: Expedition 33 se presenta en el show.

Se muestra un nuevo juego estilo RPG llamado Clair Obscur: Expedition 33, el cual llegará en un momento del 2025 a consolas de Xbox. Será lanzado de día uno en Game Pass.

Gameplay de Metal Gear Solid Delta Snake Eater

Después de mucho tiempo de espera nos muestran un primer gameplay de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Juego que aún está en desarrollo y no tiene fecha de lanzamiento, llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC.

Fecha de lanzamiento de Age of Mythology: Retold

Lanzan el tráiler definitivo de Age of Mythology: Retold, entrega que será una especie de remake de la entrega original. Llegará el 4 de septiembre para Xbox Series X/S y PC. Día uno para Game Pass.

Revelación del nuevo Perfect Dark

Se había mencionado que el último Perfect Dark estaba a punto de cancelarse, pero The Initiative y Crystal Dynamics nos demuestran lo contrario con el primer gameplay revelación. Llegará a Xbox Series X/S y PC, día uno en Game Pass.

Por fin muestran el gameplay de Fable

Xbox nos deleita con el gameplay del Fable reboot que llegará a consolas de Xbox Series X/S y PC. También llegará a Game Pass. En algún punto del 2025 será lanzado.

Presentan Life is Strange Double Exposure

Un nuevo Life is Strange es revelado en el evento, lo mejor es que ya tiene fecha de salida para el 29 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC. Se lanzará más adelante en la plataforma de Nintendo Switch.

Cinemática de anuncio de The War Within, Ecos de Azeroth, World of Warcraft

Nos lanzan el tráiler cinemático de World of Warcraft: The War Within, juego que hará su arribo a las computadoras el próximo 26 de agosto.

Vistazo adicional a Indiana Jones and the Great Circle

Tenemos un nuevo video del juego Indiana Jones and the Great Circle, el cual tiene acción estilo shooter en primer persona que está siendo desarrollado por MachineGames. Aún no tiene fecha de salida, solo sabe que llega en 2024 para Xbox Series X/S y PC, día uno en Game Pass.

Confirman la fecha de salida de Diablo IV Vessel of Hatred

Lanzan el tráiler cinemático de Diablo IV Vessel of Hatred, el cual nos dejará combatir contra más demonios y adversarios formidables de vencer. Llegará el 8 de octubre de 2024 a PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Tráiler de anuncio de Microsoft Flight Simulator 2024

Revelan el tan esperado Microsoft Flight Simulator 2024 en video, el cual está siendo creado por Asobo. Será lanzado el 19 de noviembre de 2024 para Xbox Series X/S y PC. Día uno en Game Pass.

Gameplay de Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft también tuvo su aporte dentro del evento de Xbox Showcase y mostraron un gameplay de Assassin’s Creed Shadows. EL juego se lanza el 15 de noviembre para Xbox Series X/S, PS5 y PC.

Nuevo vistazo al juego de South of Midnight

El juego de acción South of Midnight nos revela nuevo gameplay en el cual vemos todos los poderes que se podrán usar dentro de este mismo. Llegará a Xbox Series X/S y PC en algún punto del 2025. Llegará también a Game Pass en día uno.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ya tiene fecha de salida

El juego shooter en primer persona S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl presenta nuevo video para sorprender a los fans que ya quieren probar esta secuela. Llegará a Xbox Series X/S y PC el 5 de septiembre. También en día uno para Game Pass.

El nuevo Xbox Series X sin disco es mostrado a los fans

Para casi terminar la ceremonia, se ha confirmado que tendremos una nueva consola Xbox Series X sin el lector de disco. Pero también ampliaciones de almacenamiento para las que ya conocíamos.

Aquí los precios de cada una:

Xbox Series S 1TB Robot White – $349.99

Xbox Series X All Digital 1TB – $449.99

Xbox Series X – 2TB Galaxy Black Special Edition – $599.99 (cantidades limitadas)

Las preventas se abrirán pronto.

Lo que todo mundo esperaba, Gears of War E-Day

Para terminar el show, se ha mostrado un primer avance de Gears of War E-Day, juego que será una precuela de las aventuras de Marcus Fenix. Aún no tiene fecha de lanzamiento, solo se sabe que está siendo desarrollado y llegará a Xbox Series X/S y PC.

Con esto concluye la presentación completa de Xbox Games Showcase. El cuál quiza prometía mucho más en papel, pero que al final superó sin problemas al State of Play.