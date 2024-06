Si bien el Xbox Games Showcase estuvo muy enfocado en los juegos de los Xbox Game Studios, también tuvimos un par de anuncios relacionados con los equipos third party, y uno de estos fue GSC Game World, el cual no solo nos dio un nuevo vistazo a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, sino que también confirmó que esta entrega estará disponible el próximo 5 de septiembre, y llegará día uno a Xbox Game Pass.

Vía: Xbox Games Showcase