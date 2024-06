Nuevo tráiler de Indiana Jones and the Great Circle

Uno de los juegos más esperados de este año es Indiana Jones and the Great Circle. Después de su primer avance en el pasado evento de Xbox, durante el Xbox Games Showcase de hoy tuvimos un nuevo y extenso vistazo a la historia, y el gameplay que MachineGames está preparando para nosotros. Aquí se nos presentó una cinemática que deja en claro que el característico estilo y humor de la serie estará seguirá presente. Lamentablemente, el juego aún no tiene fecha de lanzamiento, pero se espera que Indiana Jones and the Great Circle esté disponible en Xbox Series X|S, PC y día uno en Game Pass en algún punto de la segunda mitad del 2024.

Vía: Xbox Games Showcase