Gracias a que Blizzard ahora es parte de los Xbox Game Studios, durante la presentación del día de hoy tuvimos el primer vistazo oficial a The War Within, la siguiente gran expansión de World of Warcraft. Este contenido adicional estará disponible el próximo 26 de agosto de 2024 en PC. Por el momento no hay información sobre su llegada a Game Pass.

Vía: Xbox Games Showcase