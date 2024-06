Aquí el nuevo gameplay de South of Midnight

Uno de los juegos más interesantes en la librería de Xbox es South of Midnight, el siguiente proyecto de los creadores de We Happy Few. Durante el Xbox Games Showcase de hoy tuvimos un nuevo vistazo al gameplay de esta entrega, el cual le da un gran enfoque a la movilidad de la protagonista, y vemos algo similar a Forspoken en este apartado. Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta, se espera que South of Midnight esté disponible en Xbox Series X|S, PC y día uno en Game Pass en algún punto del 2025.

Vía: Xbox Games Showcase