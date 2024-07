¿Vale la pena GeForce Now de NVIDIA?

Hoy en día, disfrutar de algún videojuego es algo que se puede llevar a cabo en cualquier lado. Las limitaciones del hardware tradicional han desaparecido. Plataformas como el Steam Deck nos permiten llevar nuestras enormes librerías digitales a donde sea, mientras que servicios como xCloud nos dan acceso a una gigantesca lista de títulos con tan solo tener una conexión a internet. De esta forma, más y más compañías se dan a la tarea de llevar sus experiencias a la mayor cantidad de personas posibles, incluso si los usuarios no cuentan con un equipo para correr estos títulos. Este es el caso de GeForce Now de NVIDIA, el cual por fin ha llegado a México, y aquí te digo si vale la pena o no.

El jugar por medio de la nube no es un concepto nuevo. Microsoft y Sony ofrecen esto por medio de xCloud y PlayStation Plus Premium, mientras que Google lo intentó con Stadia, y Luna de Amazon sigue con vida por una extraña razón. Lo que hace diferente a NVIDIA en este aspecto, es que GeForce Now no te da acceso a una enorme librería de juegos que puedes disfrutar en donde sea, siempre y cuando tengas una conexión a internet, en su lugar, pagas para usar una computadora con una RTX de última generación para que disfrutes de tu librería de la mejor forma posible. Esto quiere decir que puedes disfrutar de una gran lista de títulos de la mejor forma posible sin gastar un solo centavo en un hardware de alto nivel.

El detalle, y lo importante aquí, es que tú tienes que pagar por los juegos. La suscripción a GeForce Now solo te da acceso a una PC, el resto tiene que salir de tu bolsillo. El servicio de NVIDIA se conecta a plataformas como Xbox Game Pass, Ubisoft Connect, Epic Games Store y Steam. Esto quiere decir que GeForce Now accede a tus cuentas, correrá tus títulos en una PC de gama alta, y luego los transmitirá a tu PC o dispositivo móvil. Todo esto sin usar un solo recurso del dispositivo que tengas, siempre y cuando cuentes una buena conexión a internet.

Esa es la clave aquí. Al tratarse de un servicio de la nube, el internet que tengas determinará por completo la experiencia que tendrás. Si bien los juegos estarán corriendo en una PC con una RTX 4080, si tu conexión es pésima, entonces prepárate para tener múltiples problemas de resolución, frame rate e input lag. En mi caso, tengo un plan básico de Infinitum, y utilicé GeForce Now sin alguna conexión a Ethernet. Si bien mi experiencia no fue perfecta, el 90% del tiempo fue impecable. Todos los aspectos importantes que ya mencioné funcionaron a la perfección, y en el caso en el que no fueran óptimos, estas fallas solo duraron un par de segundos, y rápidamente todo volvió a la normalidad.

Dentro de cada juego, tienes la oportunidad de modificar todos los aspectos de la calidad visual y gráfica. Considerando que estamos hablando de una RTX 4080, no tienes que preocuparte por cambiar ciertos elementos para obtener el mejor balance posible. En mi caso pobre títulos como Control, Senua’s Saga: Hellblade II y DOOM Eternal en la mayor calidad visual, y no tuve un solo error ocasionado por el hardware, solo los tropiezos causados por la calidad del internet. Otro aspecto importante a considerar es la respuesta del control. GeForce Now es compatible con los mandos de Xbox, DualShock 4 y DualSense, y lo mejor es que cada uno se conecta automáticamente, por lo que no necesitas configurar este apartado de antemano.

Para comprobar qué tan buena era la respuesta del control, probé Dead Cells y, para mi sorpresa, no logré notar un solo input lag cuando todo funcionaba efectivamente. Cada acción se realizaba al instante, y parecía que estaba corriendo el juego como si se tratara de algo ya instalado en mi PC. Es sorprendente lo bien que funcionan los juegos en GeForce Now, tanto técnicamente como visualmente. Es una gran opción para todos aquellos que desean tener las mejores experiencias posibles sin gastar miles de pesos en un hardware específico. Esto también significa portabilidad, puesto que el servicio está disponible en dispositivos móviles y cualquier cosa que pueda correr Windows. En algunos casos hay aplicaciones necesarias, pero en general se puede acceder a todos los beneficios que NVIDIA tiene, directamente desde la mayoría de navegadores web, como Google Chrome y Safari, sin la necesidad de algo externo que consuma los recursos de tu PC. El único detalle que es molesto, es que cada vez que inicies un juego, necesitas ingresar tu correo y contraseña vinculados con la cuenta correspondiente, lo cual es molesto.

Por último, pero no menos importante, hay que hablar de los precios de suscripción. Para comenzar, una mensualidad básica, la cual te incluye un paquete sencillo y con publicidad, es totalmente gratis, por lo que puedes probar este servicio sin algún compromiso. Después, nos encontramos con la membresía Priority, la cual cuesta $149 pesos al mes, y da acceso a servidores premium, 60fps y una resolución de 1080p. Para terminar, tenemos la opción Ultimate de $299 pesos al mes, la cual te permite rentar una PC con una RTX 4080, una resolución de hasta 4K y 240fps.

Ahora, surge una duda: ¿para quién es GeForce Now? Como ya lo mencioné, el servicio es básicamente una renta de equipo. Pagas hasta $299 pesos mensuales por el mejor paquete, el cual te permite usar una PC con una RTX 4080, y solo tienes acceso a esta plataforma, la cual va a depender mucho de tu internet, pero esto usualmente no es un problema con el paquete básico de Infinitum. No obtienes juegos, y si bien hay una lista de títulos free-to-play disponibles, tienes que usar tu librería. Al conectarse a Steam o Xbox Game Pass, tendrás una gran librería a tu disposición, pero es importante mencionar que no todas las experiencias son compatibles, al menos por el momento. Ghost of Tsushima: Director’s Cut, por ejemplo, el cual tengo en Steam, no está disponible en GeForce Now.

Si bien NVIDIA constantemente expande su librería de juegos compatibles, tal vez tengas que esperar algo de tiempo antes de que cierta experiencia que desees jugar de la mejor posible esté disponible. Afortunadamente, hay una buena selección en estos momentos. Títulos como Resident Evil Village, Cyberpunk 2077, Diablo IV, Starfield y más están al alcance de un solo clic. Si cuentas con un gran catálogo de títulos y no posees el equipo necesario para correrlos de forma efectiva, entonces esta puede sonar una oferta bastante atractiva. Sin embargo, es importante mencionar que por el paquete premium, el cual te da acceso a la RTX 4080, tendrás que pagar $3 mil pesos al año, algo que tal vez no sea un impedimento para algunos, pero podría ser un muro para otros.